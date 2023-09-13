يدمر الدماغ.. فيروس نيباه ينتشر في الهند وثير القلق
نيودلهي - (ا ف ب)
أعلنت السلطات في ولاية كيرالا الهندية سبع قرى مناطق موبوءة بعد وفاة شخصين بسبب فيروس يدمر الدماغ.
وأغلقت بعض المدارس بعد تأكد انتقال فيروس نيباه إلى البشر، ويعتقد أن الانتقال تم من خلال الاتصال المباشر مع الحيوانات مثل الخفافيش أو الخنازير أو الأشخاص الآخرين المصابين.
وقال مسؤول في وزارة الصحة إن شخصين ثبتت إصابتهما ويخضعان للعلاج. وهذا هو التفشي الرابع لفيروس نيباه في ولاية كيرالا خلال خمس سنوات. ويصل معدل الوفيات بسبب فيروس نيباه إلى 75 في المئة من عدد المصابين ولا يوجد لقاح متاح.
وظهر المرض في الهند أول مرة في بلدة سيليغوري في عام 2001.
واكتُشف المرض لأول مرة في ماليزيا في عام 1998، ومن ثم انتقل إلى أجزاء من آسيا مثل الهند وبنغلاديش وماليزيا وسنغافورة. ويمكن أن ينتقل المرض بواسطة الملامسة المباشرة مع الحيوانات المصابة بالعدوى أو استهلاك المنتجات الملوثة أو مخالطة لشخص مصاب بعدوى المرض.
ويرتبط التفشي بفصلي الشتاء والربيع، وتتراوح نسبة الوفيات من مجموع حالات المرض بين 40 و100في المئة.
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