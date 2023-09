ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مبنى هانوي في الفلبين إلى 30 شخصًا (فيديو)

(وكالات)

أعلنت الشرطة الفيتنامية،اليوم الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا إثر حريق هائل في مبنى سكني بالعاصمة الفيتنامية هانوي، مضيفة أنها أنقذت أكثر من 100 شخص.

وقالت الشرطة، بحسب تقرير صحفي، إنه تم إخماد الحريق إلى حد كبير في عملية واسعة النطاق.

وكانت شرطة هانوي قد أعلنت في وقت سابق عن اندلاع حريق في مبنى سكني صغير في منطقة ثانه شوان في هانوي.

Dozens dead in #Hanoi apartment #fire

Hanoi (AFP) – Dozens of people died in a fire at an apartment block in #Vietnam's capital Hanoi, state media said Wednesday, with witnesses reporting screams from inside and a small boy thrown from the building. pic.twitter.com/1YjvEToOU5