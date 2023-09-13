ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مبنى هانوي في الفلبين إلى 30 شخصًا (فيديو)
(وكالات)
أعلنت الشرطة الفيتنامية،اليوم الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا إثر حريق هائل في مبنى سكني بالعاصمة الفيتنامية هانوي، مضيفة أنها أنقذت أكثر من 100 شخص.
وقالت الشرطة، بحسب تقرير صحفي، إنه تم إخماد الحريق إلى حد كبير في عملية واسعة النطاق.
وكانت شرطة هانوي قد أعلنت في وقت سابق عن اندلاع حريق في مبنى سكني صغير في منطقة ثانه شوان في هانوي.
Dozens dead in #Hanoi apartment #fire— Oriental 2 News (@Oriental2news) September 13, 2023
Hanoi (AFP) – Dozens of people died in a fire at an apartment block in #Vietnam's capital Hanoi, state media said Wednesday, with witnesses reporting screams from inside and a small boy thrown from the building. pic.twitter.com/1YjvEToOU5
وهرعت فرق الإطفاء لمكان الحادث بعد أن تم إخطار الشرطة بنشوب حريق في المبنى المكون من 9 طوابق، حيث حوصر العديد من الأشخاص بداخله.
وشملت العملية واسعة النطاق فرق مكافحة الحرائق ورجال الشرطة من عدة مناطق، بالإضافة إلى 15 سيارة إطفاء وأكثر من 100 ضابط وجندي.
كما تواجد مسؤولون محليون في مكان الحادث.
وفي وقت لاحق، كلفت السلطات خدمات الطوارئ بالتحقيق في سبب الحريق.
سوق مصراوى
-
بقسط شهري يبدأ من 87 جنيها.. أفضل تلفزيون سمارتتفاصيل
-
للبودكاست والتيك توك.. أفضل أنواع الميكروفون بخاصية منع الضوضاءتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 117 جنيها أحدث تلفزيون ذكي 2023تفاصيل
-
بقسط يبدأ من 194 جنيهأ.. أفضل ثلاجة لعام 2023تفاصيل
-
هل الطبخ في أواني التيفال والجرانيت آمن صحياً أم ضار؟تفاصيل
-
أحدث العطور النسائية بنفحات منعشة وجذابة لصيف 2023 بخصم حتى 50%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: