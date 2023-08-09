ألمانيا تعلن القبض على مواطن بتهمة محاولة التجسس لروسيا

وكالات

أعلنت السلطات الألمانية القبض على مواطن الأربعاء، بسبب مزاعم بأنه حاول التجسس لصالح روسيا.

وتم القبض على المشتبه به، الذي تم تحديد هويته على أنه توماس هـ، حسب قواعد الخصوصية الألمانية، بمنزله في مدينة كوبلنز الغربية، وتم تفتيش شقته ومكان عمله، وفق أسوشيتد برس.

وقال المدعي الاتحادي الألماني، في بيان مكتوب مقتضب إن الرجل يعمل لصالح الجيش الألماني، في مكتب الجيش للمعدات وتكنولوجيا المعلومات والدعم أثناء الخدمة.

كما أضاف أنه ابتداء من مايو، بدأ الرجل الاقتراب من القنصلية الروسية في مدينة بون الغربية والسفارة الروسية في برلين بعدة مناسبات وبمبادرة منه، وعرض التعاون معهم.

كذلك أردف أنه في إحدى المرات، نقل المشتبه به معلومات حصل عليها في سياق أنشطته المهنية بغرض إحالتها إلى جهاز المخابرات الروسي.

وتم إجراء التحقيق بالتعاون الوثيق مع المكتب الاتحادي لمكافحة التجسس العسكري وجهاز المخابرات المحلية الألماني، المكتب الاتحادي لحماية الدستور.