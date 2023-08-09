أردوغان: اتصالاتنا مستمرة من أجل إعادة تنفيذ مبادرة الحبوب

أنقرة - (د ب أ)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حل المشكلة المتعلقة بتمديد اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود، مرتبط بوفاء الدول الغربية بوعودها، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء.

وأشار أردوغان في كلمة ألقاها خلال مؤتمر السفراء الأتراك الرابع عشر الذي أقيم في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، إلى أن تركيا تبنت دور "الدولة المحورية" في حل الأزمة الروسية-الأوكرانية "عبر الموقف المتوازن والعادل الذي انتهجته منذ اليوم الأول".

وأكد أن تركيا ساهمت في تمديد مبادرة الحبوب في البحر الأسود، "التي حالت دون حدوث أزمة غذاء من شأنها أن تودي بحياة مئات الآلاف ".

وتابع: "اتصالاتنا مستمرة من أجل إعادة تنفيذ مبادرة الحبوب التي تم تعليقها اعتبارا من 17 تموز/يوليو 2023، عبر توسيع نطاقها".

وأوضح أردوغان أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "يراعي قضية وصول منتجات الحبوب إلى الأشقاء الأفارقة".

وأشار إلى إمكانية إيجاد قاسم مشترك حول هذه المسألة.

وقال أردوغان: "لا شك في أن حل هذه المشكلة (أزمة الحبوب) دون الدخول في مزيد من التعقيدات مرتبط بوفاء الدول الغربية بوعودها".

وشدّد الرئيس التركي على عدم مراعاة الغرب لمبدأ الوفاء بالعهد في هذا الملف خلال الفترة الماضية، حيث قال إنه لم يتم اتخاذ خطوات دبلوماسية "لتحويل المناخ الإيجابي الذي خلقته مبادرة البحر الأسود إلى وقف لإطلاق النار ومن ثم سلام دائم".

وشدّد على أن بعض الجهات تواصل "صب الزيت على النار" بدلا من اتخاذ تلك الخطوات.

أما بشأن مكافحة الإسلاموفوبيا، قال أردوغان إن "تركيا ستفي على أكمل وجه بمسؤوليتها في حمل لواء هذا الكفاح كما فعلت منذ قرون".

وشدّد على ضرورة "بذل المزيد من الجهود لمكافحة معاداة الإسلام التي وصلت إلى مستوى لا يطاق في بعض الدول الأوروبية".

وأضاف: "من واجباتنا الأساسية كأتراك ومسلمين، منع الاعتداءات على المصحف الشريف وضمان حصول مرتكبي جرائم الكراهية هذه على العقاب الذي يستحقونه".

وقال: "نخوض كفاحنا ضد معاداة الإسلام بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وكذلك مع أتباع الديانات الأخرى الذين لا يقبلون الإساءة بحق المقدسات".