شكري يصل إلى تشاد للمشاركة باجتماع الآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان
وكالات:
استقبل وزير خارجية تشاد، محمد صالح النظيف، نظيره سامح شكري، اليوم الأحد والوفد المرافق له بعد وصوله إلى مطار العاصمة ندجامينا.
وقال متحدث الخارجية، أحمد أبو زيد، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد إن "محمد صالح النظيف، وزير خارجية تشاد، استقبل سامح شكرى والوفد المرافق فور وصوله مطار العاصمة التشادية ندجامينا الآن".
وكان أبو زيد أشار إلى أن شكري، سيتوجه يوم الأحد 6 أغسطس الجاري إلى العاصمة التشادية ندجامينا، وذلك للمشاركة في الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان التي عقدت يوم 13 يوليو الجاري بالقاهرة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزراء خارجية دول الجوار سوف يبحثون فى اجتماعهم مختلف جوانب الأزمة السودانية، بكافة أبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية، وتأثيراتها على الشعب السودانى وتداعياتها الإقليمية والدولية، بهدف وضع مقترحات عملية تمكن رؤساء الدول والحكومات المجاورة للسودان من التحرك الفعال للتوصل إلى حلول تضع نهاية للأزمة الحالية، وتحافظ علي وحدة السودان وسلامته الإقليمية ومقدرات شعبه الشقيق.
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