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باكستان: مقتل 22 شخصًا وإصابة العشرات جراء خروج قطار عن مساره

02:36 م الأحد 06 أغسطس 2023

باكستان

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إٍسلام آباد - (بي بي سي)

قتل 22 راكبًا وأصيب 50 بعد خروج جزء من قطار سريع عن مساره فى جنوب باكستان.

وقال مسؤول في السكك الحديدية إن القطار (خط الهزارة السريع) كان متجها من كراتشي إلى أبوت آباد عندما وقع الحادث.

وهرعت فرق الطوارئ لإنقاذ الركاب المحاصرين من القاطرات التي خرجت عن المسار.

ورفعت حالة التأهب في المستشفيات المحلية.

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