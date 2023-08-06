باكستان: مقتل 22 شخصًا وإصابة العشرات جراء خروج قطار عن مساره

إٍسلام آباد - (بي بي سي)



قتل 22 راكبًا وأصيب 50 بعد خروج جزء من قطار سريع عن مساره فى جنوب باكستان.

وقال مسؤول في السكك الحديدية إن القطار (خط الهزارة السريع) كان متجها من كراتشي إلى أبوت آباد عندما وقع الحادث.

وهرعت فرق الطوارئ لإنقاذ الركاب المحاصرين من القاطرات التي خرجت عن المسار.

ورفعت حالة التأهب في المستشفيات المحلية.