العراق ينفي التنازل عن أي أراضي لصالح الكويت

بغداد - (د ب أ)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد ، بأن الحكومة الحالية والحكومات السابقة بعد عام 2003 لم تتخذ أي قرار بشأن التنازل عن الأراضي العراقية لصالح دولة الكويت وما يثار الآن يهدف إلى تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق.

وقال السوداني، في تصريح لبرنامج "الوطن والناس" الذي تبثه قناة "العراقية" الحكوميَّة، :"لايوجد أي تنازل، ومايجري حاليا هو متابعة لقرارات مجلس الأمن الدولي وموافقة النظام السابق ، وأن الحكومة العراقية الحالية والحكومات السابقة بعد عام 2003 لم تتخذ أي قرار بشأن رسم الحدود مع الكويت".

ودعا السوداني إلى عدم تضليل الرأي العام وتزييف الحقائق لأن قرارات الترسيم بين العراق والكويت نُفذت في عهد النظام السابق (عهد صدام حسين) وانتهت مرحلة التفاوض وما يجري الآن هو تطبيق لقرارات مجلس الأمن الدولي.