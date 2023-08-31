الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين برفض كل الحلول المقترحة لإنهاء الأزمة

صنعاء/ الرياض - (د ب أ):

اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الخميس، جماعة الحوثي، برفض كل الحلول المقترحة لإنهاء الأزمة المستمرة في البلاد.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء اليمني تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه، إن رئيس الحكومة معين عبد الملك عقد مباحثات في العاصمة المؤقتة عدن مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي والوفد المرافق له.

وتناولت المباحثات وفق البيان "التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، وجهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية لتجديد الهدنة والبناء عليها لاستئناف العملية السياسية، والتعاطي الإيجابي للحكومة مع هذه الجهود".

وفي اللقاء أكد عبدالملك على "موقف الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في التعامل بكل إيجابية ومسؤولية مع التحركات الإقليمية والأممية والدولية، وجهود الوساطة السعودية والعمانية لتجديد الهدنة واستئناف المشاورات السياسية تحت مظلة المرجعيات المتوافق عليها".

وأضاف عبدالملك أن "مليشيا الحوثي لا زالت ترفض كل الحلول المقترحة، مع إصرارها على استخدام الملف الإنساني للابتزاز وتحقيق مكاسب سياسية، وعدم استعدادها لتقديم أي تنازلات لصالح الشعب اليمني وتخفيف المعاناة الإنسانية".

بدوره، أكد البديوي على الموقف الثابت لمجلس التعاون الخليجي بشأن دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض.