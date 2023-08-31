مصر تنعى ضحايا حريق جوهانسبرج في جنوب أفريقيا
(مصراوي)
نشرت وزارة الخارجية، بينًا تنعى فيه جمهورية جنوب أفريقيا جراء حريق مبنى بمدينة جوهانسبرج الذي أسفر عن وفاة 73 شخصًا.
وأعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية لجمهورية جنوب أفريقيا في ضحايا الحريق الذي اندلع في مبنى بمدينة جوهانسبرج، والذي أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.
ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية صادق المواساة لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً على تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب جنوب أفريقيا الصديقة في هذا الحادث المروع.
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