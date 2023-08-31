غياب محتمل للرئيس الصيني عن حضور قمة العشرين في الهند

نيودلهي - (د ب أ)

لم يؤكد الرئيس الصيني شي جين بينج للهند مسألة حضوره قمة مجموعة العشرين التي تبدأ الأسبوع المقبل في نيودلهي.

وقال مسؤولون هنود مطلعون طلبوا عدم ذكر أسمائهم بسبب حساسية المسألة، إن الهند مازالت في مرحلة التجهيز فيما يتعلق بالبروتوكولات الأمنية وغيرها من الرسميات ولكن لايزال من غير الواضح ما إذا كان الرئيس الصيني سوف يحضر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤولين القول إن القادة الرئيسيين الآخرين مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكدوا حضورهم.

ولم تجب وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب بالتعقيب. ورفضت وزارة الخارجية الهندية التعقيب.

وفي حال عدم الحضور سوف تكون المرة الأولى التي يتغيب فيها شي عن قمة لمجموعة العشرين منذ تولى السلطة، مما يثير المزيد من التساؤلات بشأن نفوذ الصين العالمي مع تباطؤ اقتصادها.