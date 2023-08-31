كوريا الشمالية تجري تدريبا نوويا على "محو" مواقع رئيسية في كوريا الجنوبية



سول - (د ب أ):

أعلنت كوريا الشمالية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أنها أجرت تدريبات تكتيكية على ضربة نووية تحاكي "محو" مواقع رئيسية في كوريا الجنوبية.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية.

وشملت التدريبات الجيش بأكمله، حيث زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مركز قيادة الجيش، ردا على التدريبات العسكرية المشتركة الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وزار كيم مركز قيادة التدريب التابع لهيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

وقالت الوكالة: "تهدف التدريبات إلى السماح لجميع الضباط وأقسام الأركان في الجيش بأكمله بالاستعداد الكامل للحرب وأن تكون لديهم قدرة عسكرية قوية على الرد".