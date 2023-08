هل تستعد بكين للحرب؟ حقيقة الفيديو المتداول لأطفال يحملون سلاحًا في الصين

سارة أبو شادي

خلال الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأطفال من الصين، يتدربون على حمل السلاح بعدة أشكال مختلفة، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا، دفع الكثيرين للقول إنّ بكين على وشك دخول الحرب، لذا فإنها تعمل على تدريب الصغار أيضًا على حمل السلاح، في إشارة إلى التوترات الحالية بين الصين وتايوان.

من خلال البحث عن الفيديو وبيان صحته من عدمه، تبين أن الفيديو تم تداوله للمرة الأولى في مايو الماضي، على موقع التواصل الاجتماعي إكس "تويتر سابقًا"، وأنّه من مخيم تدريب صيفي حيث يتعلم الأطفال بعض المهارات العسكرية إضافة إلى مهارات أخرى وفقًا لما ذكرته صحيفة "إنسايدر" في تقرير لها نشر مايو الماضي.

تداول الفيديو

في مايو الماضي ظهر الفيديو للمرة الأولى بعدما نشرته ناشطة صينية مقيمية في الولايات المتحدة الأمريكية تدعى جينيفر تسنغ، وعلقت عليه قائلة "لا أعرف لماذا يزعمون أن شعب هونان سيكون أول من يموت"، ربما تم إنتاج هذا الفيديو في مقاطعة هونان، أو تمت كتابته بواسطة شعب هونان.

