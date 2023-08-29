الرئيس التركي يلتقي بوتين لإجراء مباحثات بشأن الحبوب قريبًا

إسطنبول - (د ب أ)

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوجه إلى روسيا لمناقشة اتفاقية نقل الحبوب عبر البحر الأسود المتوقفة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في ظل الحرب الأوكرانية.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن عمر جيليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية أعلن مساء أمس الاثنين أن أردوغان سوف يسافر إلى سوتشي " في المستقبل القريب".

وكان قد تم التوصل لاتفاق العام الماضي لتسهيل تصدير الحبوب من أوكرانيا، عقب أن أغلقت روسيا جميع الموانئ. وتم التوصل للاتفاق بوساطة من تركيا والأمم المتحدة.

وتعد أوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للحبوب، وتمثل صادراتها أهمية لاستقرار سعر السوق ومكافحة الجوع في بعض الدول الأفقر في العالم.

مع ذلك، تم تعليق الاتفاق في يوليو الماضي عقب أن طلب بوتين تخفيف العقوبات الغربية، قائلا إنها تعرقل تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمس الاثنين إن أردوغان وبوتين سوف يلتقيان " قريبا" ولكنه لم يقدم تفاصيل بشأن توقيت اللقاء ومكانه.