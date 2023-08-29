إسرائيل تعتقل 200 فلسطيني في أسبوع واحد

رام الله - (د ب أ)

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل نحو 200 فلسطيني من الضفة الغربية خلال أسبوع.

وذكر نادي الأسير (منظمة غير حكومية)، في بيان، أن الاعتقالات تركزت في محافظات الخليل، ونابلس، ورام الله، وجنين، فيما بلغت حصيلة حالات المعتقلين منذ مطلع العام الجاري أكثر من خمسة آلاف حالة.

وبحسب البيان، فإن "هذا التصعيد لا يقتصر على عمليات الاعتقال، وإنما كذلك طال مستوى الانتهاكات، والجرائم والاعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وإلى جانب ذلك فإن حجم الخسائر المادية داخل المنازل كبيرة جدا نتيجة لعمليات التخريب".

وقال إن "عمليات الاعتقال تركت أبعادًا خطيرة على المستوى الاجتماعي ومصير العديد من العائلات، خاصة أن بعض العائلات تعرض أكثر من فرد فيها للاعتقال إضافة إلى استهداف عائلات الشهداء، وطلبة الجامعات والأطفال".

كما أكد البيان أن عمليات الاعتقال الإداري في تصاعد مستمر "بحيث تتجه مؤخرا نحو استهداف جيل جديد، منهم أطفال وذلك إلى جانب استمرار استهداف أسرى سابقين أمضوا سنوات في السجون".

وبحسب البيان ، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وفقا لآخر معطيات المؤسسات المختصة، قرابة 5100، منهم أكثر من 1200 معتقل إداري.

وكان الجيش الإسرائيلي شن حملة اعتقالات واسعة، اليوم ، خلال مداهمات في الضفة الغربية تخللتها مواجهات أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن قوات الجيش شنت حملة اعتقالات واسعة طالت 37 شخصا من الضفة الغربية، غالبيتهم من الخليل.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه جرى اعتقال 24 فلسطينيا من أنحاء الضفة الغربية خلال حملة شملت مصادرة أسلحة.

وذكر المتحدث أن أضرارا لحقت بعدة مركبات عسكرية للجيش في بيت ريما بالخليل، "بعد استهدافها بزجاجات حارقة ومفرقعات نارية".

وبحسب مصادر فلسطينية، تركزت مداهمات الجيش الإسرائيلي في الخليل ورام الله وبيت لحم ونابلس وقلقيلية، وطولكرم وجنين، وتضمنت اقتحام منازل سكنية وتفتيشها.

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، أفاد بأن الجيش الإسرائيلي قتل منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية 172 فلسطينيا في أعلى حصيلة مسجلة منذ عام 2005.

وذكر المكتب ، في تقرير له ، أنه منذ مطلع هذا العام، أصابت القوات الإسرائيلية ما مجموعه 705 فلسطينيين بالذخيرة الحية في الضفة الغربية، وهو عدد يزيد عن ضعف من أُصيبوا 411 في الفترة المقابلة من العام 2022.

وفي المقابل، بلغ عدد الإسرائيليين الذين قتلوا على يد الفلسطينيين أو في هجمات فلسطينية 29 قتيلًا حتى الآن في 2023، بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل، فضلا عن أجنبي، مقارنة مع ستة قُتلوا خلال الفترة المقابلة من العام 2022 ، بحسب التقرير.