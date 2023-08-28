توقف حركة القطارات على الحدود الإيطالية الفرنسية إثر انهيار أرضي (فيديو)

(وكالات)

أدى انهيار أرضي في جنوب فرنسا لتوقف حركة السير على بعض الطرق وخطوط السكك الحديدية بالقرب من الحدود الإيطالية، وقال مسؤولون إن عودة حركة النقل سوف تستغرق أياما.

#Alpes Glissement de terrain entre 🇨🇵 et 🇨🇮 à Saint-André la Praz. Il s'est produit hier et les trains entre Chambéry et Turin ne circuleront pas avant le 31 août au moins. pic.twitter.com/waZvfFtN40 — jfgino (@jfgino) August 28, 2023

وكتب وزير النقل كليمان بون عبر منصة " إكس" ( تويتر سابقا) أن العمل جاري لاستعادة حركة النقل في منطقة سافوي في أسرع وقت ممكن. وأضاف أنه مع ذلك قد يستغرق العمل بضعة أيام.

وأظهرت الصور سحابة كبيرة من الغبار نجمت عن الانهيار الأرضي.