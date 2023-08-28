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توقف حركة القطارات على الحدود الإيطالية الفرنسية إثر انهيار أرضي (فيديو)

01:15 م الإثنين 28 أغسطس 2023

حركة القطارات على الحدود الإيطالية الفرنسية

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(وكالات)

أدى انهيار أرضي في جنوب فرنسا لتوقف حركة السير على بعض الطرق وخطوط السكك الحديدية بالقرب من الحدود الإيطالية، وقال مسؤولون إن عودة حركة النقل سوف تستغرق أياما.

وكتب وزير النقل كليمان بون عبر منصة " إكس" ( تويتر سابقا) أن العمل جاري لاستعادة حركة النقل في منطقة سافوي في أسرع وقت ممكن. وأضاف أنه مع ذلك قد يستغرق العمل بضعة أيام.

وأظهرت الصور سحابة كبيرة من الغبار نجمت عن الانهيار الأرضي.

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حركة القطارات الحدود الإيطالية الفرنسية انهيار أرضي

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