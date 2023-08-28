الاحتلال الإسرائيلي يصيب 4 فلسطينيين ويعتقل 20 آخرين في الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)



قالت مصادر فلسطينية إن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي أصابت، اليوم الاثنين، أربعة فلسطينيين بجروح واعتقلت 20 آخرين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن أربعة شبان أصيبوا أحدهم بجروح خطيرة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي اعتقل ثلاثة منهم في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وحسب الوكالة، أطلقت قوات الاحتلال، المتمركزة عند حاجز "دوتان" العسكري المقام على أراضي يعبد، الرصاص الحي صوب الشبان الأربعة وأصابتهم بجروح.

وأضافت أن قوات الاحتلال استولت على مركبة بعد اقتحامها يعبد، وسط اندلاع مواجهات أعقبت اعتقال الشبان الثلاثة فيما أصيب ضابط إسعاف بكسور في اليد ورضوض أثناء محاولته إسعاف المصابين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 20 فلسطينيًا على الأقل من مناطق متفرقة من الضفة الغربية خلال حملة دهم شملت اقتحام منازل سكنية وتفتيشها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن حملة الاعتقالات في الضفة الغربية استهدفت مطلوبين لأجهزته الأمنية وتضمنت مصادرة أسلحة.