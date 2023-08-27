مغادرة 2582 لاجئا سوريًا من الأردن خلال 7 أشهر

عمان - ( د ب أ )

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مغادرة 2582 لاجئا سوريا الأردن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي للعودة إلى بلادهم.

وأفادت المفوضية الأممية، في بيانات أوردتها قناة "المملكة" على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، بعودة 20061 لاجئا سوريا من الأردن ومصر ولبنان وتركيا والعراق إلى سوريا في 2023.

ووفق البيانات، بلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من مختلف الدول المستضيفة للاجئين 50 ألفا و966 في عام 2022، ، مقابل 35 ألفا و624 في عام 2021، و38 ألفا و235 في عام 2020، و 94 الفا و971 ألفا في عام 2019.

وطبقا للمفوضية ، يبلغ معدل العودة اليومي إلى سوريا في العام الحالي 95 شخصا، فيما يبلغ المعدل الشهري 2866 .

وبلغ عدد العائدين الإجمالي منذ 2016 وحتى نهاية الشهر الماضي 373 ألفا و912 لاجئا سوريا، بينهم 67 ألفا و312 من الأردن.

ويستضيف الأردن أكثر من 3 .1 مليون لاجئ سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم نحو 655 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية، وذلك حتى 16 أغسطس الجاري.