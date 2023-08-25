هولندا ترشح وزير خارجيتها لمنصب مفوض للاتحاد الأوروبي

أمستردام - (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اليوم الجمعة، أن وزير خارجية بلاده فوبكه هوكسترا سيصبح مفوضا جديدا للاتحاد الأوروبي كبديل لفرانس تيمرمانز.

وسيتخذ مجلس الوزراء قرارا بشأن ترشيح هوكسترا اليوم الجمعة، ولكن من غير المعروف الحقيبة التي سيتولاها السياسي الهولندي في بروكسل.

ولا يزال يتعين على مفوضية الاتحاد الأوروبي الموافقة على هذا الترشيح.

وشغل هوكسترا منصب وزير الخارجية الهولندي ونائب رئيس الوزراء منذ عام 2022.

وقبل ذلك كان هوكسترا يتولى منصب وزير المالية. ولا يزال من غير المعروف من سيحل محله كوزير للخارجية.

وقال روته موضحا سبب اختياره لهوكسترا :"إنه يتمتع بخبرة كبيرة في السياسة المالية والخارجية" .