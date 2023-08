واشنطن: روسيا دمرت أطنانا من الحبوب كانت متجهة إلى مصر

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن روسيا دمرت أطنان من الحبوب في أوكرانيا، كانت متجهة إلى مصر ورومانيا.

وقال بلينكن، في تدوينة على موقع إكس، يوم الأربعاء، إن "الكرملين دمر 13 ألف طن أخرى من الحبوب كانت متجهة إلى إطعام الناس في مصر ورومانيا.. الهجمات الروسية على مخازن الحبوب والسفن والموانئ الأوكرانية تؤدي إلى تجويع العالم".

The Kremlin has destroyed yet another 13,000 tons of grain headed to feed people in Egypt and Romania. Russia’s attacks on Ukrainian grain storage, ships, and ports are starving the world. Putin’s senseless war reaches far beyond Ukraine.