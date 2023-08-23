تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور بعد تعطل سفينة

وكالات

أعلنت وكالة "تريبيكا" للشحن البحري، اليوم الأربعاء، عن تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور التركي بسبب عطل في محرك إحدى السفن، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وتعرضت ناقلة النفط الخام "جوانين"، التي ترفع علم ليبيريا، والتي كانت قادمة من روسيا إلى الصين لعطل في المحرك عند المدخل الشمالي للمضيق.

وتكدست السفن في مدخل مضيق البوسفور بعد تعليق حلقة الملاحة في الاتجاهين.

وتوجهت 7 زوارق قطر على الفور إلى منطقة ناقلة النفط التي يبلغ طولها 11 مترا.