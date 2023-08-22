إعلان

BBC

على ارتفاع 365 مترًا.. أطفال معلقون داخل "تلفريك" مكسور في باكستان (فيديو)

03:38 م الثلاثاء 22 أغسطس 2023

أطفال معلقون داخل تلفريك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- سلمى سمير

علق 8 أشخاص بينهم أطفال خلال طريقهم صباحا إلى المدرسة في عربة تلفريك في منطقة نائية بإقليم باتاجرام شمال باكستان، ويستخدم سكان منطقة باتاجرام، التلفريك كوسيلة مواصلات حيث يمر خط التلفريك فوق واد عميق، حسبما ذكرت "الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث".

وسارعت فرق الإنقاذ الباكستانية مستعينة بمروحية عسكرية لإنقاذ الأطفال الذين بلغ عددهم 6 وأساتذتهم من عربة التلفريك المعلقة بحبل واحد وسط منطقة جبلية وعرة، حسب تصريحات عبد الباسط خان المسؤول البارز في وكالة الإغاثة الإقليمية .

واستقل الأطفال الستة رفقة معلميهم التلفريك صباحا بينما كانوا في طريقهم إلى المدرسة لكنهم علقوا بينما كانوا يمرون فوق واد عميق في منطقة جبلية بسبب انكسار بعض الكابلات الممسكة بالعربة التي بلغ ارتفاعها عن الأرض بين 305 و 365 مترا حسب تصريحات المسؤول المحلي طاهر أيوب.

ووجه رئيس الوزراء الباكستاني، أنوار الحق كاكار، بضرورة استغلال كافة الإمكانيات المتاحة للإسراع في إنقاذ العالقين في أسرع وقت ممكن.

وأفاد مسؤول الإنقاذ بلال فيظي، أن أي خطأ خلال عملية الإنقاذ سينتج عنه نتائج كارثية.

سوق مصراوى

أطفال معلقون داخل تلفريك باكستان إقليم باتاجرام فرق الإنقاذ الباكستانية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد تحديد موعد البدء.. الصين تطالب اليابان بوقف تصريف مياه فوكوشيما النووية
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

رئيس "الوطنية للانتخابات": سنعلن قريبًا عن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية.