على ارتفاع 365 مترًا.. أطفال معلقون داخل "تلفريك" مكسور في باكستان (فيديو)

كتبت- سلمى سمير

علق 8 أشخاص بينهم أطفال خلال طريقهم صباحا إلى المدرسة في عربة تلفريك في منطقة نائية بإقليم باتاجرام شمال باكستان، ويستخدم سكان منطقة باتاجرام، التلفريك كوسيلة مواصلات حيث يمر خط التلفريك فوق واد عميق، حسبما ذكرت "الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث".

Pakistan Army Aviation helicopter and Special Service Group (SSG) personnel carry out a damage and risk assessment in preparations for a rescue operation at #Battagram cable car incident site @OfficialDGISPR #PakistanArmy #ISPR pic.twitter.com/yr7UhslCrI

وسارعت فرق الإنقاذ الباكستانية مستعينة بمروحية عسكرية لإنقاذ الأطفال الذين بلغ عددهم 6 وأساتذتهم من عربة التلفريك المعلقة بحبل واحد وسط منطقة جبلية وعرة، حسب تصريحات عبد الباسط خان المسؤول البارز في وكالة الإغاثة الإقليمية .

واستقل الأطفال الستة رفقة معلميهم التلفريك صباحا بينما كانوا في طريقهم إلى المدرسة لكنهم علقوا بينما كانوا يمرون فوق واد عميق في منطقة جبلية بسبب انكسار بعض الكابلات الممسكة بالعربة التي بلغ ارتفاعها عن الأرض بين 305 و 365 مترا حسب تصريحات المسؤول المحلي طاهر أيوب.

1. Six children and two adults have been reportedly trapped in a cable car for several hours in northern Pakistan.



The cable car is suspended approximately 275 metres above a ravine.



The group was reportedly travelling to school when the cables snapped around 7 AM local time. pic.twitter.com/kIA5LmB1Ac