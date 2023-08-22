تقرير أممي يوثق مقتل وتعذيب المئات من عناصر الأمن التابعين للحكومة السابقة

كابول - (بي بي سي)

وثقت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان مئات الأعمال الانتقامية ضد أفراد الأمن التابعين للحكومة السابقة منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة قبل عامين.

و يقول تقرير جديد إنه على الرغم من العفو العام الذي أصدره المرشد الأعلى لحركة طالبان الحاكمة في أفغانستان فقد توفي ما لا يقل عن 218 من عناصر الأمن السابقين في عمليات قتل انتقامية، معظمها على أيدي قادة محليين.

ويقول التقرير إن نحو ستمائة آخرين تعرضوا للتعذيب أو الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري.

وتقول سلطات طالبان إنها ليس لديها علم بعمليات قتل خارج نطاق القانون أو غيرها من انتهاكات العفو.

وتقول بعثة الأمم المتحدة للعمل في أفغانستان إن معظم الانتهاكات وقعت في الأشهر الأربعة التي أعقبت انهيار الحكومة السابقة المدعومة من الغرب.

وقد تم توثيق سبعين حالة قتل في العام الماضي.