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روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني استهدف ضواحي موسكو

12:12 م الإثنين 21 أغسطس 2023

روسيا

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف باستخدام طائرة مسيرة في ضواحي موسكو، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، بأنه "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة، في الحادي والعشرين من أغسطس".

وأضافت الدفاع الروسية أن نظم الدفاع الجوي رصدت الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق منطقة موسكو، وتم اعتراضها باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية وفقا للبيان: "تحطمت الطائرة المسيرة في منطقة بوكروفسكوي السكنية بمقاطعة أودينتسوفو، بعد فقدان السيطرة عليها، ولم يصب أحد بأذى".

وأمس الأحد، أعلنت الدفاع الروسية إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة ضد أهداف في موسكو وضواحيها.

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