موسكو: الحرب لن تتوقف قبل تفكيك دولة أوكرانيا

وكالات:

أكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الحرب لن تتوقف قبل تفكيك دولة أوكرانيا الحالية، ولو استغرق الأمر سنوات أو عقودا.

وقال ميدفيديف، في بيان نشرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، اليوم السبت إن "أي هجوم مضاد أوكراني سيفشل ويجب ألا نتوقف إلى أن يتم تفكيك الدولة الإرهابية الأوكرانية الحالية بالكامل ولو استغرق الأمر سنوات أو حتى عقودًا".

وأضاف أن "هزيمة الغرب في أوكرانيا حتمية مهما هتف قادته الذين نسوا مواطنيهم بأنهم سيدعمون كييف بالأسلحة والأموال".

وقال ميدفيديف: "لا خيار أمامنا سوى تدمير نظام كييف العدواني أو سينتهي المطاف بتمزيق الغرب روسيا إلى أجزاء".