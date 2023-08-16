إخلاء 4 قرى في إسبانيا بسبب حريق غابات بجزر الكناري
أ ش أ
أمرت السلطات الإسبانية اليوم الأربعاء، بإخلاء أربع قرى بجزر الكناري، إثر اشتعال حريق غابات بحديقة طبيعية قرب بركان جبل "تيد".
واندلع الحريق في منطقة غابات في وديان شديدة الانحدار في الجزء الشمالي الشرقي من "تينيريفي"، ما جعل مهمة رجال الإطفاء أكثر صعوبة، بحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
وتعرضت جزر الكناري مؤخرا لموجة حارة تسببت في جفاف بعض المناطق، الأمر الذي يرفع مخاطر اندلاع حرائق الغابات.
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