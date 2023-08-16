أمريكا تطلب من إيران التوقف عن بيع الطائرات المسيرة لروسيا

نيويورك - (د ب أ)

طلبت أمريكا من إيران التوقف عن بيع طائرات بدون طيار مسلحة وقطع غيار لتلك الطائرات، إلى روسيا، في إطار محادثات أوسع لتهدئة التوترات، طبقا لما ذكرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن مصادر لم يتم الكشف عن هويتها على صلة بالقضية.

وأثارت إدارة بايدن القضية، في محادثات غير مباشرة في قطر وعمان هذا العام، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتجرى تلك المحادثات جنبا إلى جنب مع مفاوضات بشأن صفقة لتبادل الأسرى.

يشار إلى أن تبادل الأسرى لم يكن مشروطا بإجراءات تهدئة التوترات.

وكانت إيران قد ذكرت أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي مع الولايات المتحدة بشأن الإفراج عن سجناء وأموال إيرانية مجمدة، قد يؤدي إلى دبلوماسية في مجالات أخرى، من بينها برنامجها النووي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء أمس الأول الاثنين عن المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، قوله في مؤتمر صحفي عُقد بطهران، إن اتفاق السجناء غير "مرتبط بشكل مباشر" بالمحادثات بشأن النشاط النووي الإيراني، "ولكن من الممكن أن تؤثر القضايا على بعضها البعض".

وأضاف أن "التطورات في منطقة ما يمكن أن تساعد على تخفيف التوترات وفتح مسارات أخرى".

جدير بالذكر أن إيران نقلت أربعة مواطنين أمريكيين من السجن إلى الإقامة الجبرية يوم الجمعة الماضي، في إطار الاتفاق الذي من المتوقع أن يشمل إفراج الولايات المتحدة عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة والعالقة في الخارج بسبب العقوبات المفروضة على طهران.

وقالت إيران إنها ستطلق سراح السجناء بمجرد حصولها على الاموال.