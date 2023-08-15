بلينكن: نهج أمريكا العام في التعامل مع إيران لم يتغير

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، إن نهج إدارة الرئيس جو بايدن العام تجاه إيران لم يتغير بعد التوصل لاتفاق حول الأمريكيين المحتجزين هناك، مضيفا أنها تواصل تطبيق استراتيجية الردع والضغط والدبلوماسية.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي أنه تحدث يوم الإثنين، مع أسر بعض المحتجزين الأمريكيين الذين نقلوا للإقامة الجبرية في إيران قبل أيام.