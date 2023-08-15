شكري ونظيره السعودي يبحثان سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين
وكالات
استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، نظيره السعودي فيصل بن فرحان، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الوزيرين بحثا سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقيّن والتنسيق وتبادل الرؤى إزاء مختلف القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة.
جانب من لقاء الوزير #سامح_شكري ووزير خارجية المملكة العربية السعودية @FaisalbinFarhan.. بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير اليوم…الوزيران بحثا سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقيّن 🇸🇦 🇪🇬.. والتنسيق وتبادل الرؤى إزاء مختلف القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة.@KSAMOFA pic.twitter.com/mao2lQz800— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) August 15, 2023
سوق مصراوى
-
بقسط يبدأ من ٦٨ جنيها.. أفضل أنواع الأير فراير لطعام صحي في 2023تفاصيل
-
أفضل تلفزيون لعام 2023 بأقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
-
يبدأ من 363 جنيها.. أفضل حمام سباحة قابل للنفخ لصيف 2023تفاصيل
-
كيف توفر في فاتورة الكهرباء الشهرية ؟تفاصيل
-
أحدث صيحات ملابس النساء لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 175 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أدوات لتنظيم وتجديد مطبخك بأسعار تبدأ من 53 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: