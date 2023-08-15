شكري ونظيره السعودي يبحثان سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل سامح شكري نظيره السعودي فيصل بن فرحان

وكالات

استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، نظيره السعودي فيصل بن فرحان، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الوزيرين بحثا سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقيّن والتنسيق وتبادل الرؤى إزاء مختلف القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة.