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شكري ونظيره السعودي يبحثان سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين

04:04 م الثلاثاء 15 أغسطس 2023

استقبل سامح شكري نظيره السعودي فيصل بن فرحان

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وكالات

استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، نظيره السعودي فيصل بن فرحان، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الوزيرين بحثا سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقيّن والتنسيق وتبادل الرؤى إزاء مختلف القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة.

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فيصل بن فرحان سامح شكري وزير الخارجية العلاقات الثنائية

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