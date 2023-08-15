فرنسا تعلن السيطرة على حرائق الغابات بجنوب البلاد
باريس - (د ب ا)
قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إنه تم السيطرة على حريق غابات اندلع في جنوب فرنسا، مما اضطر السلطات إلى إجلاء الآلاف من المواطنين، كما أنه أدى إلى تضرر عدد من المباني.
وكان الحريق اندلع مساء أمس الاثنين بين منطقة "سانت أندري" قرب الحدود الإسبانية ومنتجع "أرجل سور مير" على ساحل البحر المتوسط.
وجرى إخلاء عدد من منتجعات العطلات، بالإضافة إلى عدد من المباني السكنية التي تهددها النيران. وقد طلٌب من 3000 سائح الخروج من هذه المنتجعات، وأقام الكثير منهم في أماكن إقامة طارئة تم إقامتها .
والتهمت النيران أكثر من 500 هكتار حتى الآن.
وقال وزير البيئة كريستوفر بيشو، مساء أمس الاثنين إن الطقس الجاف والرياح القوية ساعدا في امتداد الحريق.
سوق مصراوى
-
بقسط يبدأ من ٦٨ جنيها.. أفضل أنواع الأير فراير لطعام صحي في 2023تفاصيل
-
أفضل تلفزيون لعام 2023 بأقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
-
يبدأ من 363 جنيها.. أفضل حمام سباحة قابل للنفخ لصيف 2023تفاصيل
-
كيف توفر في فاتورة الكهرباء الشهرية ؟تفاصيل
-
أحدث صيحات ملابس النساء لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 175 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أدوات لتنظيم وتجديد مطبخك بأسعار تبدأ من 53 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: