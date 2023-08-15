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BBC

فرنسا تعلن السيطرة على حرائق الغابات بجنوب البلاد

03:45 م الثلاثاء 15 أغسطس 2023

حرائق الغابات

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باريس - (د ب ا)

قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إنه تم السيطرة على حريق غابات اندلع في جنوب فرنسا، مما اضطر السلطات إلى إجلاء الآلاف من المواطنين، كما أنه أدى إلى تضرر عدد من المباني.

وكان الحريق اندلع مساء أمس الاثنين بين منطقة "سانت أندري" قرب الحدود الإسبانية ومنتجع "أرجل سور مير" على ساحل البحر المتوسط.

وجرى إخلاء عدد من منتجعات العطلات، بالإضافة إلى عدد من المباني السكنية التي تهددها النيران. وقد طلٌب من 3000 سائح الخروج من هذه المنتجعات، وأقام الكثير منهم في أماكن إقامة طارئة تم إقامتها .

والتهمت النيران أكثر من 500 هكتار حتى الآن.

وقال وزير البيئة كريستوفر بيشو، مساء أمس الاثنين إن الطقس الجاف والرياح القوية ساعدا في امتداد الحريق.

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حرائق الغابات فرنسا السيطرة على حرائق الغابات

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