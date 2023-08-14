انهيار جسر للسكك الحديدية في النرويج بسبب الفيضانات

كوبنهاجن - (د ب أ):

انهار جسر للسكك الحديدية بسبب الفيضانات الشديدة في جنوب النرويج، حسبما ذكرت شبكة "ان ار كيه" اليوم الاثنين.

وسقطت أجزاء من الجسر الذي يبلغ طوله 170 مترا في المياه حيث تعرضت دعامة الجسر لضرر كبير بسبب ثقل المياه الغزيرة من الفيضانات التي حدثت الأسبوع الماضي، حسبما أعلنت شركة "باني نور" التي تدير شبكة السكك الحديدية.

وتم فرض طوق أمني حول المنطقة، ولم يصب أحد بأذى.

وقال المدير المسؤول عن السكك الحديدية سيجبيورن كورسجارد إن إعادة بناء الجسر ستستغرق وقتا. وأضاف أنه في غضون ذلك، سيتعين نقل المسافرين بين منطقتي ليلهامر وتروندهيم بالحافلات.

وأفادت شركة "باني نور" بأن الانهيارات الأرضية والكميات الكبيرة من المياه تسببت في أضرار بالعديد من خطوط السكك الحديدية الأخرى، والتي تم إغلاقها.

يذكر أن الفيضانات نجمت عن الأمطار الغزيرة في أعقاب العاصفة "هانز" التي تسببت في حدوث انهيارات أرضية في العديد من الأماكن. واضطرت السلطات إلى نقل عدة آلاف من الأشخاص إلى مناطق آمنة .