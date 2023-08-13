مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار على مسجد في إيران

طهران - (د ب أ):

قتل أربعة أشخاص على الأقل اليوم الأحد في إطلاق نار على مسجد إيراني كان موقعا لهجوم مسلح مميت العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية (إرنا).

وتم تنفيذ الهجوم على مسجد شاه جراج في مدينة شيراز جنوبي البلاد من قبل اثنين من المهاجمين، حسبما ذكرت الوكالة نقلا عن شخص لم تحدد هويته.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأنه تم اعتقال مهاجم وكانت قوات الأمن تحاول القبض على مسلح ثان، وفقا للتقرير التلفزيوني.

ويأتي الحادث في أعقاب هجوم على المسجد في 26 أكتوبر أسفر عن مقتل 13 شخصا بينهم أطفال. وأعدم شخصان شنقا الشهر الماضي بسبب تلك الجريمة، حسبما ذكرت إرنا.