المرصد: صواريخ روسية تستهدف مواقع لداعش في دير الزور

دمشق - ( د ب أ )



أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بأن بوارج روسية استهدفت بصواريخ بعيدة المدى مواقع تنظيم داعش في البادية السورية.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم ، :"أطلقت البوارج الروسية المتمركزة في السواحل السورية، خلال الساعات الفائتة، عدة صواريخ شديدة الانفجار، حيث عبرت منطقتي دريكيش وصافيتا بريف طرطوس باتجاه البادية السورية".

ووفق المرصد، "استهدفت الصواريخ مواقع وكهوف يتوارى ضمنها عناصر تنظيم داعش في البادية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية".

وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد الهجوم الأعنف لتنظيم داعش ضد قوات النظام في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، لافتا إلى أن هذا الاستهداف من قبل روسيا يعد الثاني من نوعه خلال الأيام القليلة الفائتة.

وتعرضت حافلة تقل عناصر من القوات الحكومية السورية، ليل الخميس/ الجمعة الماضيين ، لكمين عند المحطة الثانية على بعد 70 كيلومترا جنوب مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي قتل خلالها 33 عنصرا من القوات السورية .