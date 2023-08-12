نزْع فتيل قنبلة "صافر".. انتهاء عملية سحب النفط من ناقلة النفط قبالة اليمن

صنعاء - (بي بي سي)

قالت الأمم المتحدة إن ناقلة نفط، كانت بمثابة "قنبلة موقوتة عائمة" في البحر الأحمر، قد تم تفريغها من حمولتها بنجاح.

وكانت الناقلة "صافر" قد تُركت وعلى متنها أكثر من مليون برميل من النفط قبالة السواحل اليمنية عام 2015 بعد أن اندلعت حرب أهلية مدمرة في البلاد.

وكانت هناك مخاوف من أن يؤدي تراجُع أنظمة السلامة والصيانة بالناقلة صافر إلى انفجارها أو إلى غرقها ومن ثمّ وقوع كارثة تسرُّب نفطي.

وقالت الأمم المتحدة إن كارثة بيئية قد تم تفاديها. لكن لم يتضح بعد كيف سيجري الاتفاق بين الأطراف المتصارعة في اليمن على مبيعات النفط الذي كان على متن الناقلة.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن المجتمع الدولي قد "نزع فتيل قنبلة موقوتة عائمة وحال دون وقوع كارثة بيئية وصحية كبرى".

وقادت الأمم المتحدة حملة لجمع 120 مليون دولار من أجل تأمين الناقلة المتهالكة وشراء ناقلة أخرى لنقل النفط عليها.

واستغرق الوقت 18 يوما لإتمام عملية نقل النفط من صافر إلى الناقلة الجديدة، في مساحة من الماء معلوم أنّ ألغاما بحرية قد زُرعت بها.

وشيدت الناقلة صافر في عام 1976، وكانت تحمل كمية من النفط تفوق تلك الكمية التي تسرّبت في كارثة عام 1989 المعروفة باسم إكسون فالديز.

وترسو الناقلة صافر قرب محطة رأس عيسى النفطية، والتي تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن.

ولا يزال الحوثيون منخرطين في صراع مع ائتلاف تقوده السعودية. وقد أدى هذا الصراع إلى دمار معظم البقاع اليمنية.

ومن المقرر أن يبدأ العمل في مهمة صعبة هي إزالة التلوث الناجم عن الناقلة صافر، غير أن المهمة الأصعب هي تلك التي تتعلق بمصير النفط الذي كان على متنها -والذي تعود ملكية غالبيته إلى الشركة اليمنية الحكومية سيبوك.

ولم يتم الاتفاق بعد على طريقة تقاسُم مبيعات هذه الكمية الكبيرة من النفط بين الأطراف المتصارعة في اليمن.

ويقول أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن "النهاية المُثلى لهذه القصة ستكون عندما يباع ذلك النفط بالفعل ويغادر المنطقة بأكملها".