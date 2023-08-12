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BBC

ارتفاع ضحايا حرائق هاواى الأمريكية إلى 80 قتيلا

11:12 ص السبت 12 أغسطس 2023

حرائق الغابات

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أ ش أ
قالت وسائل إعلام أمريكية، إن حصيلة ضحايا حرائق الغابات في ولاية هاواي ارتفع اليوم السبت إلى 80 قتيلا، وأصبحت الحرائق أكثر الكوارث الطبيعية هلاكاً في تاريخ الولاية بعد أن تخطت كارثة تسونامي، التي أودت بحياة 61 شخصاً على جزيرة هاواي الكبرى في عام 1960، بعد انضمام هاواي إلى الولايات المتحدة.

وتم نشر الحرس الوطني، وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حرائق هاواي كارثة طبيعية، مفرجاً عن مساعدات فيدرالية لجزيرة ماوي، بهدف تمويل أعمال الإغاثة والإيواء الفوري وجهود إعادة الإعمار.

وعُثر على 36 جثة تحت الأنقاض، وفقاً لحصيلة رسمية، وتضرر أو دمر أكثر من 270 مبنى في المدينة، وفقا لآخر إحصاء أصدرته السلطات.

ويقول العلماء إن تغير المناخ الذي يسببه الإنسان باستخدامه للوقود الأحفوري، يزيد من تكرار وحدّة مثل هذه الظواهر المناخية المتطرفة.

هذا المحتوى من

Asha

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