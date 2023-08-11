إعلان

BBC

روسيا تعلن إغلاق المجال الجوي فوق مطار فنوكوفو الدولي

11:12 ص الجمعة 11 أغسطس 2023

مطار فنوكوفو الدولي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، بإغلاق المجال الجوي فوق مطار فنوكوفو الدولي في روسيا.

وقالت خدمة الطوارئ الروسية أن الإغلاق هو إجراء احترازي بعد رصد تحليق طائرة مسيرة، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

وتم تأخير جميع المغادرين والقادمين من الخارج، وفقًا لخدمات الطوارئ بينما قال المطار إنه سيتم إعادة توجيه بعض الرحلات إلى مطارات أخرى.

سوق مصراوى

مطار فنوكوفو الدولي إغلاق المجال الجوي فوق مطار فنوكوفو روسيا طائرة مسيرة

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة القادمة.. نشاط رياح وارتفاع بالحرارة