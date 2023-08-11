روسيا تعلن إغلاق المجال الجوي فوق مطار فنوكوفو الدولي
وكالات
أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، بإغلاق المجال الجوي فوق مطار فنوكوفو الدولي في روسيا.
وقالت خدمة الطوارئ الروسية أن الإغلاق هو إجراء احترازي بعد رصد تحليق طائرة مسيرة، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.
وتم تأخير جميع المغادرين والقادمين من الخارج، وفقًا لخدمات الطوارئ بينما قال المطار إنه سيتم إعادة توجيه بعض الرحلات إلى مطارات أخرى.
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