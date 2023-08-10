هروب إلى الشوارع.. اللحظات الأولى لزلزال جديد يضرب تركيا
وكالات:
أفاد التلفزيون التركي، بأن زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة يشيليورت بولاية ملاطية، جنوب شرقي تركيا.
ونشر حساب صحيفة يني شفق التركية، على موقع "تويتر"، مقطع فيديو للحظات الأولى للزلزال.
وهرع سكان يشيليورت، في المناطق الأكثر تضررا بالزلزال إلى الشوارع خشية انهيار المباني.
Malatya'da 5,3 büyüklüğündeki depremi bir vatandaş anlattı:
▪Az önce şiddetli sallandık. Şu an yıkılan binalar var. Hasarlı binalara girmeyin." pic.twitter.com/NKzi53KiU4
— Yeni Şafak (@yenisafak) August 10, 2023
وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ الوطنية "أفاد"، أن السكان منطقة يشيليورت شعرو بالزلزال الذي تم تسجيله على عمق سبعة كيلومترات تحت الأرض في المحافظات المجاورة.
وقال حاكم ملاطية، خلوصي شاهين، إنه انهار مبنى مهجور، ووردت أنباء عن وقوع عدة إصابات.
وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، في تغريدة على "تويتر"، أن "الزلزال وقع في ملاطية بقوة 5.3 عند الساعة 20:48 في منطقة يشيليورت".
وأضاف أن جميع فرق المؤسسات ذات الصلة بالإنقاذ والطوارئ بدأت عملها، فضلا عن إجراء عمليات مسح ميدانية.
سوق مصراوى
-
بخصم حتى 16%.. أفضل حفاضات للأطفال مانعة للتسرب ولا تسبب حساسيةتفاصيل
-
بخصم حتى 39%.. أفضل ألعاب الصيف لتنمية ذكاء ومهارات طفلكتفاصيل
-
احمي أجهزتك أثناء انقطاع التيار الكهربائي بهذا الجهاز البسيط يبدأتفاصيل
-
أحدث اكسسوارات لتجديد وتنظيم حمامك بأسعار تبدأ من 82 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أدوات لتنظيم وتجديد مطبخك بأسعار تبدأ من 53 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 195 جنيها.. أسعار مايوهات الأطفال لصيف 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: