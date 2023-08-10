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BBC

اتهام رجل إثر حادث طعن خارج المتحف البريطاني في لندن

05:47 م الخميس 10 أغسطس 2023

حادث طعن خارج المتحف البريطاني أرشيفية

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لندن - (د ب أ)

من المقرر أن يمثل رجل أمام محكمة الصلح في هايبري كورنر بالمملكة المتحدة في وقت لاحق من اليوم الخميس، بعدما طعن رجلا آخر خارج المتحف البريطاني في لندن أمس الأول الثلاثاء.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي.آيه.ميديا) بأنه أُلقي القبض على برادي ويلسون 37 عاما بعد فترة قصيرة من طعنه رجلا كان يقف في طابور لدخول المتحف الشهير، في الذراع.

ويواجه ويلسون، الذي ليس لديه محل سكن ثابت، اتهاما بإلحاق أذى جسديا جسيما، وإصابة متعمدة ضد الضحية، إلى جانب ثلاثة اتهامات بحيازة سلاح هجومي.

وتردد أنه كان يحمل ثلاثة سكاكين ذات مقابض سوداء.

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اتهام رجل إثر حادث طعن المتحف البريطاني في لندن إصابة متعمدة ضد الضحية اتهامات بحيازة سلاح هجومي

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