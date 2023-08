حظر تجول في الهند عقب مقتل 5 في اشتباكات بين هندوس ومسلمين ( فيديو )

(وكالات)

فرضت السلطات الهندية حظر تجوال في عدة مناطق بولاية هاريانا شمالي البلاد، وعلقت خدمات الإنترنت، ونشرت الآلاف من القوات شبه العسكرية بعد اشتباكات طائفية دامية بين هندوس ومسلمين.

وأفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" بأن أعمال العنف بدأت بعد ظهر الإثنين عندما اشتبك هندوس ومسلمون في منطقة نوه بولاية هاريانا خلال موكب ديني نظمته جماعة قومية هندوسية.

لقى أربعة أشخاص حتفهم في الاشتباكات، بينهم شرطيان.

Muslim shops are being attacked by Hindu supremacist rioters in Gurgaon, India. This is happening despite official prohibitory orders. No law No order! pic.twitter.com/j96Fj5hp4N