حظر تجول في الهند عقب مقتل 5 في اشتباكات بين هندوس ومسلمين ( فيديو )

(وكالات)

فرضت السلطات الهندية حظر تجوال في عدة مناطق بولاية هاريانا شمالي البلاد، وعلقت خدمات الإنترنت، ونشرت الآلاف من القوات شبه العسكرية بعد اشتباكات طائفية دامية بين هندوس ومسلمين.

وأفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" بأن أعمال العنف بدأت بعد ظهر الإثنين عندما اشتبك هندوس ومسلمون في منطقة نوه بولاية هاريانا خلال موكب ديني نظمته جماعة قومية هندوسية.

لقى أربعة أشخاص حتفهم في الاشتباكات، بينهم شرطيان.

Muslim shops are being attacked by Hindu supremacist rioters in Gurgaon, India. This is happening despite official prohibitory orders. No law No order! pic.twitter.com/j96Fj5hp4N — Ashok Swain (@ashoswai) August 1, 2023

وقالت الشرطة في بيان إن أكثر من 20 من عناصرها أصيبوا في أعمال العنف، بالإضافة لاشتعال النيران في عشرات السيارات.

امتدت التوترات في وقت لاحق إلى مدينة غروغرام، التي تبعد حوالي 30 كيلومترا عن نيودلهي، وأضرمت حشود النار في مسجد، وقتلت رجل دين مسلم مساء الإثنين.

Near Delhi, in Gurgaon, Hindu supremacist mob have burned down the mosque and killed the Naib Imam! https://t.co/1zvw1t3SPo — Ashok Swain (@ashoswai) August 1, 2023

ولم ترد تقارير عن أعمال عنف جديدة يوم الثلاثاء، لكن السلطات قالت إنها أمرت مدارس وجامعات بمواصلة إغلاق أبوابها كإجراء احترازي.