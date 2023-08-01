مسؤول روسي: إحباط هجمات بطائرات مسيرة على موسكو

موسكو - (د ب أ)

أسقط الدفاع الجوي الروسي عدة طائرات مسيرة فوق العاصمة موسكو في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد عمدة موسكو.

وألحقت إحدى المسيرات أضرارًا بواجهة مبنى شاهق، حسبما قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين على قناته على تيليجرام.

ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات.

ووفقا لوكالة الأنباء الحكومية الروسية تاس، ضربت طائرة بدون طيار المبنى الشاهق لإدارة المدينة.

وجرى إغلاق مطار فنوكوفو في موسكو في جنوب غرب العاصمة الروسية مؤقتا أمام المغادرة والوصول ، حسبما ذكرت تاس. وتم تحويل الرحلات الجوية.

كانت العاصمة موسكو بالفعل هدفا للعديد من هجمات الطائرات المسيرة، والتي جاءت في الوقت الذي تواصل فيه روسيا غزوها لأوكرانيا المجاورة الذي بدأ في فبراير 2022.

كما تستهدف موسكو كييف مرارا بطائرات مسيرة وصواريخ وصواريخ كروز، مما تسبب في وفيات وأضرار جسيمة في العاصمة الأوكرانية كما هو الحال في مدن أخرى.