رئيس بيلاروسيا: ربما ذهب زعيم فاجنر إلى موسكو

(وكالات)

أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو اليوم الخميس عودة قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين إلى روسيا بعد قضاء فترة قصيرة في بيلاروس، في حين بقيت قواته في المعسكرات، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء بيلاروس.

وقال لوكاشينكو اليوم " على حد علمي" فإن مقاتلي فاجنر سوف يبقون في معسكراتهم الدائمة، وأضاف مؤكداً " يفجيني بريجوجين في سان بطرسبرج"

وصرح لوكاشينكو لوكالة "بيليتا" البيلاروسية أن يفغيني بريغوجين، في سان بطرسبورغ، لكنه لا يعلم أين هو صباح اليوم قائلاً "ربما ذهب إلى موسكو في الصباح".

كان بريجوجين قد وصل بيلاروس بعد التوصل لاتفاق بوساطة من لوكاشينكو لإنهاء تمرد قصير من جانب قوات فاجنر، التي احتلت مدينة روستوف الروسية في 25 يونيو الماضي، وكانت تتجه نحو موسكو.

وأكد لوكاشينكو في 27 يونيو الماضي أن بريجوجين يتواجد في بيلاروس.

وفي تقرير سابق ذكرت مراسلة شبكة "سي إن إن"، أن البيت الأبيض صرح للشبكة بعدم معرفتهم للكيفية التي سيتعامل بها بوتين مع تمرد بريجوجين، مشيرة إلى تاريخ تعامل بوتين مع معارضيه والذين ينتهي بهم المطاف إما في السجن أو التسمم أو الموت.

وأفادت المراسلة بأنه من خلال تتبع الطائرات، تم رصد طائرتان لبريجوجين، وهما في طريقهما إلى بيلاروسيا، ثم رُصدتا عائدين إلى روسيا، ثم حلقت أخيراً طائرة بريجوجين من موسكو إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية، حيث محل الإقامة الذي ذكره بالفعل لوكاشينكو.

كانت المراسلة طرحت تساؤلاً عن مصير بريجوجين، وعما إذا كان على متن إحدى تلك الطائرات، مؤكدة أن كل ما تعرفه عنه هو أنه مفقود حتى اللحظة، ولم يظهر على الملأ منذ يوم السبت الذي عقد فيه الصفقة مع الكرملين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي توسط لإنهاء تمرد فاجنر.

ولوحت سي إن إن إلى الحرص الروسي لإبقاء قضية بريجوجين، طي الكتمان وعدم الحديث عن الأمر، مدللة على ذلك بمحاولة فريقها الوصول للمنصات الإعلامية الخاصة بمجموعة فاجنر، لكن المواقع كانت محجوبة.

ونقلت وكالة "بيليتا" البيلاروسية عن الرئيس لوكاشينكو قوله: "يفغيني بريغوجين، في سان بطرسبورغ .. أين هو صباح اليوم (ليس لدي علم)؟ ربما ذهب إلى موسكو في الصباح".