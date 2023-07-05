يعتقد أنه كوكايين.. تحقيقات في ملابسات العثور على مسحوق في البيت الأبيض

(وكالات)

أفادت قناة "سي بي إس" بأنه تم العثور في خزانة تخزين بالبيت الأبيض حيث يترك الموظفون والزوار الهواتف المحمولة، على مسحوق أبيض يعتقد أنه كوكايين.



وأضافت القناة أن الغرفة تقع في الجناح الغربي للمبنى الذي يضم أيضا المكتب البيضاوي ومكاتب لكبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والموظفين.

ونقلت عن ضابط رفيع المستوى أن الخدمة السرية الأمريكية تجري تحقيقا شاملا في الحادث وتدرس التسجيلات من كاميرات المراقبة والسجلات لتحديد من كان لديه الوصول إلى الخزانة.

وكتبت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، سابقا، أنه تم العثور على مادة مشبوهة مساء الأحد. وجاء اختبار المادة إيجابية للكوكايين.

من جهته قال المتحدث باسم الخدمة السرية أنتوني جوليلمي إن الخبراء يقومون باختبار المادة بشكل أكبر لمعرفة كيفية دخولها إلى البيت الأبيض. وأضاف أنه بعد اكتشاف مادة مشبوهة تم إجلاء المسؤولين من البيت الأبيض لفترة وجيزة، مشيرا إلى أن الرئيس بايدن لم يكن في المبنى في ذلك الوقت.