هجوم بطائرات مسيرة على موسكو.. وروسيا تغلق مطارا 3 ساعات

موسكو - (د ب أ(

أوقفت السلطات الروسية الرحلات الجوية بأحد مطارات موسكو الرئيسية الثلاثة بعد إسقاط ما وصفه مسؤولون بعدة طائرات مسيرة من أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية دمرت أربع طائرات مسيرة، كما أسقطت خامسة باستخدام تدابير مضادة إلكترونية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت الوزارة، في بيان عبر تطبيق تليجرام، أنه لم تقع إصابات.

وتسبب حطام إحدى الطائرات المسيرة في اندلاع حريق بمبنى للصيانة، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية الحكومية.

يعد هذا الهجوم هو الأكثر خطورة الذي تشارك فيه طائرات مسيرة بالقرب من موسكو منذ نهاية مايو الماضي.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، عبر تليجرام، إن مطار فنوكوفو استأنف العمل في الساعة 8 صباحا بعد توقف نحو ثلاث ساعات. وتم تحويل 14 رحلة جوية إلى مطارات أخرى خلال فترة التوقف.

وتنفي أوكرانيا تورطها في الهجمات بطائرات مسيرة التي يواصل المسؤولون الروس إلقاء اللوم فيها على كييف.

كانت خدمات الطوارئ الروسية أعلنت اليوم، إسقاط مسيرتين في منطقة نوفايا موسكفا، وهي منطقة إدارية بموسكو، وثالثة في منطقة كالوجا، جنوب غرب العاصمة الروسية.

وقال مسؤول في خدمات الطوارئ الروسية: "وفقا للتقارير الأولية، توجهت ثلاث طائرات مسيرة نحو موسكو في أوقات مختلفة، حيث تم إسقاط اثنتين في نوفايا موسكفا والثالثة في منطقة كالوجا"، بحسب تاس.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأضاف المسؤول أن خدمات الطوارئ تعمل حاليا في موقع الحادث بقرية فالويفو، حيث سقط حطام طائرة مسيرة.

ويتم التحقق من تقارير حول سقوط طائرة مسيرة أخرى بالقرب من كوبينكا، حيث توجد قاعدة جوية.

وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت ثماني مسيرات كانت تستهدف موسكو، مما دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المطالبة بتعزيز الدفاعات الجوية حول العاصمة.