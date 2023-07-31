الصين: بدء استخدام معدات لرصد الزلازل في قاع البحر

بكين - (د ب أ)

قالت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، إنه تم مؤخرا استخدام معدات الاستكشاف والجمع "هايماي" لرصد الزلازل في قاع البحر، والتي طورتها الصين بشكل مستقل، في بحر بوهاي، ما سيُساعد على تحسين دقة الاستكشاف عن مكامن النفط والغاز البحريين في الصين.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الاثنين، بأن الاستكشاف الزلزالي في قاع البحر يعتبر أحد تقنيات استكشاف النفط والغاز البحريين الناشئة بسرعة في العالم في السنوات الأخيرة.

وفي الماضي؛ اعتمدت الصين لفترة طويلة على استيراد معدات الجمع خلال الاستكشاف الزلزالي في قاع البحر. وقد بلغ إنتاج الصين من النفط الخام البحري في العام الماضي 58 مليون طن، وفقا للهيئة الوطنية الصينية للطاقة، إلا أن الافتقار إلى المعدات والتكنولوجيات الرئيسية أدّى إلى تقييد عملية استكشاف وتطوير النفط والغاز البحريين في الصين بشكل كبير.

وفي هذا السياق؛ قال روان فو مينج، الخبير في تقنية النفط البحري: "إن هايماي صغيرة الحجم ومرنة في النشر، ومصممة للعمل على عمق مياه يبلغ 500 متر"، مضيفا أن هايماي "ثاقبة البصر كالصقر، ويمكنها رؤية" خزانات النفط والغاز المدفونة على عمق آلاف الأمتار.