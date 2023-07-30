السيطرة على حرائق غابات بالقرب من موقع أوليمبيا الأثري باليونان
أثينا - (د ب أ)
أعلنت إدارة الإطفاء اليونانية اليوم الأحد، أن رجال الإطفاء سيطروا على العديد من حرائق الغابات القريبة من موقع أوليمبيا الأثري في شبه جزيرة بيلوبونيز.
وأصدرت هيئة الدفاع المدني خدمات الإطفاء تحذيرا في نفس الوقت بأنه تم الإعلان عن ثاني أعلى تحذير من خطر اندلاع حريق في كثير من المناطق بسبب الأحوال الجوية الجافة والحارة.
وقامت السلطات في أوليمبيا، وهو موقع ديني رئيسي حيث كانت الألعاب الأولمبية القديمة تقام كل أربع سنوات، أمس السبت بتفعيل نظام يتعلق بمكافحة الحرائق يرش الموقع بالمياه.
ولكن الإذاعة الرسمية ذكرت أن رجال الإطفاء تمكنوا من إيقاف ألسنة اللهب على مسافة مئات الأمتار قبل وصولها إلى الموقع. وكان حريق غابات قد دمر الكثير من الأشجار بالقرب من أوليمبيا في 2007.
واتهم العمد المحليون زوار الموقع بإشعال النيران عمدا. وقال أحدهم للإذاعة الرسمية "إنهم يريدون تدمير الغابات والشجيرات لزراعة أشجار الزيتون ".
وأضافت الإذاعة المحلية اليوم الأحد، أن الشرطة احتجزت شخصا يشتبه في إشعاله النار عمدا بالقرب من أوليمبيا.
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