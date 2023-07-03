القيادة الفلسطينية تعلن وقف جميع اللقاءات والاتصالات مع إسرائيل

رام الله - (د ب أ):

قررت القيادة الفلسطينية في اجتماع طارئ لها، اليوم الاثنين، وقف جميع اللقاءات والاتصالات مع إسرائيل والاستمرار بوقف التنسيق الأمني.

وأقرت القيادة عقب اجتماعها، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله، التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ القرار 2334 الخاص بوقف الاستيطان وقرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكدت القيادة أن "على جميع الأجهزة والهيئات الفلسطينية أخذ دورها في مهمة الدفاع عن الشعب الفلسطيني"، مشددة على "حق شعبنا في الدفاع عن نفسه وأن مهمة السلطة هي حماية الشعب الفلسطيني".

كما قررت "تقنين العلاقة" مع الإدارة الأمريكية، مشيرة إلى أنه "في ظل عدم الالتزام الإسرائيلي بتفاهمات (اجتماعات) العقبة وشرم الشيخ (قبل أسابيع) تعلن القيادة أن هذه التفاهمات لم يعد لها جدوى ولم تعد قائمة".

وتضمنت قرارات القيادة، دعوة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لاجتماع طارئ لـ"الاتفاق على رؤية وطنية شاملة وتوحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له".

ودعت القيادة المحكمة الجنائية الدولية إلى التعجيل في البت في القضايا المحالة إليها، والعائلات الفلسطينية لرفع قضايا أمام محكمة الجنايات الدولية، ضد القوات الإسرائيلية.

وقتل 8 فلسطينيين وأصيب أكثر من 80 آخرون اليوم في عملية عسكرية مستمرة للجيش الإسرائيلي في جنين في الضفة الغربية بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

ووصفت الوزارة في أحدث حصيلة لها، حالة 17 من الجرحى بأنها خطيرة.

وتضمنت العملية العسكرية للجيش شن غارات على عدة مواقع داخل مخيم جنين للاجئين وتوغل بري واشتباكات مع نشطاء فلسطينيين، وفق ما أعلنت مصادر فلسطينية.