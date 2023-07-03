الأردن يحذر من استمرار دوامة العنف في الأراضي الفلسطينية

عمان - (د ب أ)

أدان الأردن، اليوم الإثنين، التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية وآخره العدوان على مدينة جنين، محذرا من استمرار دوامة العنف.

ودعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان أصدرته اليوم وأوردته قناة "المملكة" على موقعها الإلكتروني المجتمع الدولي للتحرك الفوري لـ "وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي على "ضرورة وقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية وحمايتها من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".

وأكد "ضرورة وقف الحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري"، محذراً من "عواقب هذا التصعيد الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف".

وأكد المجالي "موقف الأردن الرافض لهذه الاعتداءات ولجميع الإجراءات الأحادية التي تقوض جهود تحقيق التهدئة"، مشددا على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة".