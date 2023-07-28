البيت الأبيض: استيلاء جيش النيجر على السلطة قد يدفعنا لوقف التعاون الأمني
وكالات
قال البيت الإبيض اليوم الجمعة، إن استيلاء الجيش في النيجر ربما يدفع الولايات المتحدة لوقف التعاون الأمني مع نيامي.
وأكد البيت الأبيض أن واشنطن تدين أي جهد للاستيلاء على السلطة بالقوة، وذلك بعد احتجاز الرئيس محمد بازوم وتنصيب قائد الحرس الرئاسي نفسه رئيسًا جديدًا للبلاد في انقلاب جديد على السلطة في النيجر.
وأشار البيت الأبيض إلى أن التعاون مع حكومة النيجر أضحى في خطر مضيفًا أنه لا يزال هناك فرصة للدبلوماسية.
ونصب قائد الحرس الرئاسي في النيجر، الجنرال عمر تشياني، نفسه رئيسا للمجلس الوطني، ليصير بالتالي الحاكم الجديد للبلاد.
وأدلى تشياني بتصريحاته عبر شاشة التلفزيون الوطني اليوم الجمعة.
واحتجز الحرس الرئاسي رئيس النيجر محمد بازوم، الذي انتخب في 2021، في قصره أمس الأول الأربعاء. وأعلن عشرة ضباط من الجيش مساء نفس اليوم عبر شاشة التلفزيون أن ما يطلق عليه المجلس الوطني لحماية الوطني استولى على الحكم.
وحظرت وزارة الداخلية أمس الخميس خروج أي مظاهرات في أنحاء البلاد.
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