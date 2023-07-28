أول ظهور منذ أشهر.. حميدتي: نعتذر للسودانيين ويمكن التوصل لاتفاق خلال 72 ساعة
وكالات
أفادت تقارير إعلامية أن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بـ "حميدتي" قد تفقد عناصر مجموعته، في أول ظهور له منذ أسابيع طويلة.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي تلك الصور التي اعتذر فيها حميدتي من الشعب السوداني، زاعمًا أن الحل يكمن في تغيير قيادات الجيش السوداني، وأنه يمكن التوصل إلى اتفاق خلال 72 ساعة. وأشار إلى أن وفد قوات الدعم السريع ما زال في جدة.
في ظهور علني أمام مقاتليه، قال حميدتي إنه "يمكن التوصل إلى اتفاق عاجل خلال 72 ساعة شريطة تغيير قيادة الجيش". واعتبر أن "قيادة الجيش تعمل بتعليمات من قادة النظام السابق بالسودان".
وأقر حميدتي بوجود انتهاكات ارتكبتها بعض عناصر الدعم السريع في السودان. وقال: "نعتذر للشعب السوداني بسبب تداعيات الحرب. لسنا دعاة فتنة أو حرب ونريد السلام شرط تسيلم البرهان وقيادات الجيش لأنفسهم".
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