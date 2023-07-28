انفجار بمصفاة نفط روسية واحتجاز مشتبه به

موسكو - (د ب أ)

ذكرت تقارير رسمية أن انفجارا وقع في مصفاة نفط اليوم الجمعة في منطقة سامارا الروسية على نهر فولجا.

وقال ألكسندر خينشتاين النائب بمجلس الدوما التابع للبرلمان الروسى بقناته على تطبيق تليجرام إنه لم تقع أضرار كبيرة ولم يصب أحد.

وأضاف أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة.

واستطرد خينشتاين يقول إن السلطات ألقت القبض فى وقت لاحق على رجل كان يحاول عبور الحدود إلى كازاخستان مشيرا إلى أن المشتبه به كان يعيش فى السابق بأوكرانيا.

ولم يكن من الممكن التحقق من تصريحاته بشكل مستقل.

وذكرت تقارير إعلامية أن الشخص المحتجز كان يعمل كهربائيا فى مصفاة النفط.

ورفعت السلطات الروسية منذ بداية الحرب مئات الدعاوى القضائية ضد مخربين وجواسيس مزعومين تشير الادعاءات إلى أنهم يحاولون تنفيذ هجمات في روسيا لصالح كييف.