موسكو تدرس المقترحات الأفريقية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

موسكو - (بي بي سي)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، في اليوم الثاني والأخير من قمة روسية - إفريقية في سانت بطرسبرغ، إن موسكو تدرس "بعناية" المقترحات التي قدمها بعض الزعماء الأفارقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأوضح بوتين أن المبادرة الأفريقية تعني له الكثير لأن مهمات الوساطة لم تعد حكرا على دول بعينها.

وأكد بوتين احترام المبادرة ودراستها بعناية.

وتأتي القمة الروسية - الإفريقية بعد أكثر من أسبوع من انسحاب موسكو من اتفاق الحبوب الذي سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود رغم الحرب، الأمر الذي أثار قلق دول إفريقية.

ودعا وفد ضم عددا من القادة الأفارقة في منتصف حزيران، خلال زيارة إلى موسكو وكييف، إلى وقف الأعمال الحربية. ورفضت أوكرانيا وقتها الحل الذي قدمه الوفد الإفريقي، قائلة إن من شأنه تجميد الصراع من دون ضمان رحيل القوات الروسية.

وتضمّنت مقترحات السلام الإفريقية "خفض التصعيد العسكري و"الاعتراف بسيادة" الدول وتقديم "ضمانات أمنية" لجميع الأطراف.